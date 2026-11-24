Anteas Alessandria Trasporto Amico arriva in Vaticano. L’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha invitato in ambasciata, a Roma, il presidente Luciano Cartolano, per ascoltare da lui il racconto di 4 anni e mezzo di missioni, dei progetti realizzati e delle prossime iniziative. Il grande lavoro svolto dall’associazione di volontari collegata alla Fnp Cisl e alla Cisl di Alessandria, illustrato durante l’incontro di ieri, ha molto colpito l’ambasciatore, che ha voluto conoscere, dalla voce di chi guida i viaggi, come si è sviluppato questo percorso solidale e quali sono i prossimi impegni. Da Andrii Yurash anche la richiesta ad Anteas Alessandria di dedicare attenzione a 2 città duramente colpite, Sumy e Chernihiv.

Il prossimo viaggio, l’ultimo del 2026 e il 26° dall’inizio dell’invasione russa, partirà domani, 25 novembre: 3 mezzi e 5 volontari con un carico di aiuti umanitari raccolti grazie alla solidarietà di privati e associazioni

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