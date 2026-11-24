Il Natale diventa un’occasione per sostenere la ricerca sanitaria grazie all’iniziativa dell’Associazione ‘Luce sulla Ricerca’, che ha realizzato 100 cesti natalizi con il contributo di numerose attività del territorio. Le confezioni, composte da prodotti alimentari e piccoli regali, saranno messe in vendita al prezzo di 15 euro ciascuna, con il ricavato destinato a Solidal per la Ricerca.

I 100 cesti comprendono vino, miele, tisane, lavanda, dolci natalizi e piccoli regali. Ogni confezione contiene inoltre un Gratta e Vinci: 5 saranno vincenti e permetteranno di aggiudicarsi una bottiglia della Distilleria Guasco del valore di 15 euro.

INFO – Per l’acquisto dei cesti e le modalità di ritiro dei premi contattare Tatiana Marcolongo, presidente dell’Associazione Luce sulla Ricerca, al numero 333-7077724.

L’iniziativa dell’associazione, presieduta da Tatiana Marcolongo, valorizza la collaborazione tra cittadini, volontari e realtà economiche locali, trasformando un gesto legato alle festività in un’opportunità concreta di sostegno alla ricerca sanitaria. Un esempio di come fare rete possa contribuire ad avvicinare la comunità alle attività scientifiche dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) e sostenute attraverso Solidal per la Ricerca.

CREDITI – Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito l’azienda vinicola Airone di Canelli con il vino, l’azienda agricola Villa Roveda con la lavanda, l’Erboristeria Il Giardino Francescano di piazza XXXI Martiri 6 a Valenza con le tisane e la Salumeria di Maurizio e Giorgio di via Ferrara 22 ad Alessandria, il cui contributo economico ha permesso di acquistare i mini panettoncini. Cartopack ha invece donato le borse per il confezionamento, mentre Davide con le sue api ha fornito il miele. La Distilleria Guasco ha messo a disposizione le bottiglie in premio. All’iniziativa hanno inoltre contribuito altri sostenitori che hanno scelto di rimanere anonimi.