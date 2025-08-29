Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

Acqui Terme: Oscar Barile e il teatro delle Langhe protagonisti domani al Teatro Verdi

Sabato 30 agosto – ore 21.00 | Teatro Verdi – Acqui Terme
“N’euv ‘d doi ross”
Due atti di Oscar Barile | Regia di Oscar Barile

La rassegna ReteAcqui 2025, promossa da ReteTeatri – Associazione Orizzonte con il sostegno del Comune di Acqui Terme e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, continua con uno spettacolo che sa mescolare emozione e ironia, ricordi e leggerezza, nel segno della grande tradizione teatrale piemontese.
Sabato 30 agosto, il palcoscenico del Teatro Verdi accoglie Oscar Barile con “N’euv ‘d doi ross”, una commedia che racconta – tra sorrisi e malinconia – un amore mai sbocciato sulle colline di Langa, e che torna a galla dopo tanti anni in un sorprendente incontro tra i due protagonisti.

Tra battute brillanti e momenti più intimi, lo spettacolo ci porta dentro una piccola comunità di paese, con le sue dicerie, le sue stranezze e i suoi cuori nascosti. C’è chi ama e non lo dice, chi aspetta troppo a lungo, chi si perde nei rimpianti e chi, magari, riesce ancora a cambiare il finale della propria storia. Una commedia tenera e spassosa, che fa ridere e pensare, portandoci tra le vigne e i ricordi con il sorriso sulle labbra e un po’ di nostalgia nel cuore.
Biglietti: € 15 intero – € 13 ridotto
Prevendite online: www.mailticket.it/evento/48032/oscar-barile
Info: [email protected] – 389-0576711

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

