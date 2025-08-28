Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: ricerca e clinica insieme per la diagnosi della malattia di Hirschsprung

DiRaimondo Bovone

Ago 28, 2025

Il progetto, finanziato da Fondazione CRT e dall’Associazione A.Mor.Hi, promosso dalla SSD Laboratori di Ricerca DAIRI, è attualmente in corso presso l’Ospedale di Alessandria, con l’obiettivo di sviluppare strumenti diagnostici più affidabili e accessibili per la malattia di Hirschsprung (HSCR).
Tale patologia è un difetto congenito in cui una parte del colon non ha le cellule nervose necessarie per le normali contrazioni intestinali, causando un blocco e difficoltà nell’evacuazione delle feci.

Il dr. Alessio Pini-Prato

Il team di ricerca, guidato dal dott. Lorenzo Giacometti (SC Anatomia Patologica), dal dott. Alessio Pini-Prato (Direttore della SC Chirurgia Pediatrica e del Centro Bosio) e dalla dott.ssa Celeste Del Basso (SCDU Chirurgia Generale), sta valutando l’efficacia di un pannello di nuovi anticorpi immuno-istochimici su tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPE), con l’obiettivo di garantire una diagnosi più semplice, riproducibile e standardizzata rispetto alle metodiche oggi disponibili.
Ad oggi, infatti, la diagnosi presenta limiti operativi e organizzativi. L’introduzione di nuovi marcatori immuno-istochimici validati potrebbe permettere di superare i vincoli legati all’uso di tessuti congelati, migliorando l’affidabilità dei risultati e semplificando l’attività quotidiana dei laboratori.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria: https://fondazionesolidal.it/donazioni/ 

