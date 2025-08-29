Trasporto pubblico gratis per studenti, aderisce anche Alessandria. Meglio tardi che mai

Riceviamo e pubblichiamo la seguente dichiarazione di Emanuele Locci, presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Alessandria.

«Bene che alla fine anche Alessandria sia stata inclusa nel progetto di gratuità del trasporto pubblico per gli studenti ‘Piemove’, ma è doveroso chiarire un punto: non è certo merito dell’Amministrazione Abonante, che aveva clamorosamente dimenticato questa opportunità per i nostri ragazzi.

Se oggi possiamo parlare di un risultato positivo, lo dobbiamo alla Regione Piemonte e alle sollecitazioni arrivate dalla minoranza di centrodestra in consiglio comunale. Senza questo intervento, il Comune avrebbe lasciato fuori centinaia di famiglie da un provvedimento importante, creando un’ingiustizia rispetto agli studenti del resto del Piemonte e mettendo in ridicolo Alessandria.

È stato evitato in extremis un pasticcio clamoroso, frutto della superficialità e della mancanza di attenzione a cui questa Giunta ci ha purtroppo abituati. Un’Amministrazione che non sa nemmeno garantire ai propri studenti le opportunità che altrove sono state tempestivamente attivate, dimostra tutta la sua inadeguatezza. Oggi diciamo ‘meglio tardi che mai’, ma Alessandria merita un governo cittadino che sappia guardare avanti e non arrivi sempre ultimo, solo dopo essere richiamato all’ordine».