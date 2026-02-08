IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini "Grande soddisfazione Italia al centro del mondo"

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Per chi ci sta lavorando da tre anni e mezzo è una bella soddisfazione. Il pensiero va ai cittadini che hanno sopportato un pò di disagi con i cantieri, però sapere che in questi giorni e partendo col piede giusto, l’Italia è sulle televisioni di alcuni miliardi di cittadini del mondo è una grande soddisfazione”. Lo ha dichiarato il vice-presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, presente a Casa Italia a Cortina.
