Milano-Cortina, Buonfiglio “Stiamo dando esempio di gioco di squadra”

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Noi stiamo dando un esempio di quello che vuol dire il gioco di squadra. Lo sport non è mai stato sostenuto come in questo periodo e Milano-Cortina è la sintesi di tutti quei valori che illustriamo. Noi siamo condannati a vincere perchè dobbiamo essere sempre protagonisti. In questo momento lo siamo, e mi vergogno di chi in questo momento fa polemica contro le Olimpiadi e contro tutto il lavoro che è stato fatto per farle fare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in occasione della visita a Casa Italia Cortina del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

