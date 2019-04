Lan Service-Zheroquadro a ridosso della top ten alla 77° Torino-Biella

Dopo un weekend un po’ in ombra, è arrivato il pronto riscatto per i ragazzi del team Lan Service-Zheroquadro, protagonisti, nella giornata di domenica 14 aprile, alla 77° Torino-Biella.

Lo storico appuntamento per la categoria Under23 – ora associato al Giro della Provincia di Biella – si è rivelato essere una corsa dura e molto selettiva, con solo una ventina di elementi a giocarsi la vittoria in una volata molto ristretta. La squadra ha sostenuto pienamente Stefano Frigerio (nella foto), uomo di punta del giorno, che ha colto un 11° posto ad un soffio dai piazzamenti.

Ora per i casalesi scatterà un fitto calendario di gare: si comincia sabato 20 aprile, a Castel d’Ario, in provincia di Mantova, con gli Under23 impegnati al 30° Memorial Mantovani, corsa veloce su circuito. Poi seguiranno gli appuntamenti di Pasquetta (lunedì 22), in cui la squadra si dividerà tra lo storico 57° GP Poggio alla Cavalla di Lamporecchio, in Toscana, dove la formazione alessandrina deve difendere il podio ottenuto nella scorsa edizione, e l’altrettanto conosciuto 74° Trofeo Visentini di Nogariole Rocca. Il trittico di date si concluderà giovedì 25 aprile con la 73° Coppa Caduti Nervianesi di Nerviano (Mi). Gli Juniores, rimasti fermi una settimana, domenica 21 saranno a Massa in Toscana per la Primavera Cup. Giovedì 25 aprile si divideranno in due: una parte tornerà a Massa per il GP Liberazione – corsa internazionale – gli altri correranno a Castano Primo (Mi) la 62° Coppa Tre Martiri.