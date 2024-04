Volley femminile B2: domani alle 21 Acrobatica Alessandria ospita Tradate

Domani, sabato 27 aprile, alle 21 presso il Palazzetto dello sport di Alessandria, si terrà il Match Sponsor di Acrobatica. L’evento, che avrà luogo in occasione della 24^ giornata di Serie B2 Femminile , vedrà opposte Acrobatica Alessandria Volley e Pallavolo Tradate.

Già a partire dalle ore 18 sarà possibile assistere alla presentazione di tutti gli atleti delle diverse leve della società alessandrina, accompagnati dai muratori del Main Sponsor Acrobatica.

Per l’occasione il General Manager di Acrobatica, Alberto Ravizza, interverrà con i rappresentanti della società sportiva per raccontare la Partnership e il legame che lega sponsor e squadra ormai da 2 anni.

Le parole

Così Anna Marras, ad di EdiliziAcrobatica spa: “Siamo davvero orgogliosi di accompagnare anche in questo campionato l’Alessandria Volley, una squadra composta da giovani donne appassionate di sport che condividono uno dei valori fondanti del nostro gruppo: l’importanza della squadra, intesa come l’unione di tante persone diverse che lottano assieme”.

Ed ecco Andrea La Rosa, presidente di Acrobatica Alessandria Volley: “Siamo lusingati di essere accompagnati nella nostra avventura sportiva da un’azienda leader nel mondo come Acrobatica, che rappresenta plasticamente l’immagine del successo di un Team e del gioco di squadra. Cercheremo di rendere orgoglioso il nostro main sponsor raggiungendo migliori risultati sportivi possibili”.