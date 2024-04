Abitanti preoccupati nel paese di Sale, vicino ad Alessandria. Un gatto è stato scuoiato vivo e lasciato in strada. Animalisti scandalizzati e in rivolta, la notizia sta facendo il giro del web. L’animale è stato trasportato alla clinica veterinaria di Serravalle Scrivia.

L’Aidaa (associazione italiana difesa animali ambiente) si è subito attivata per capire l’esatta dinamica del fatto.