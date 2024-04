Filatelia: ecco i nuovi francobolli dedicati ad “Eleonora Duse” e al “Vespa Club d’Italia”

Nei giorni scorsi (20 e 21 aprile) Poste Italiane ha emesso 2 nuovi francobolli , uno ordinario dedicato al Vespa Club d’Italia , e l’altro commemorativo di Eleonora Duse , nel centenario della scomparsa.

Francobollo Vespa Club d’Italia

È un francobollo ordinario relativo al valore della tariffa B 50g, pari a 2,75€.

Emissione congiunta con la Repubblica di San Marino.

Tiratura: 250.020 esemplari – Foglio: 45 esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Vespa Club d’Italia e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta riproduce sullo sfondo di un lungomare, l’iconico ciclomotore Vespa. In alto, a destra, è riprodotto il logo utilizzato dal Vespa Club d’Italia.

Francobollo Eleonora Duse

È un francobollo commemorativo nel centenario della scomparsa della ‘Divina’,

relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€.

Tiratura: 250.020 esemplari – Foglio: 45 esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare del dipinto di Cesare Giardini denominato “Eleonora Duse” realizzato nel 2008, in cui la mano destra della grande attrice italiana, soprannominata la “Divina”, è aperta a simboleggiare la creatività nella recitazione che si trasfigura in una farfalla azzurra che si libra in volo. (collezione privata – Pietro Giorgis)

Info

Sito filatelia: poste.it