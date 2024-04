Nella giornata di lunedì 15 april, i passeggeri dei voli Wizzair Napoli-Torino W46913 e Torino-Napoli W46914 hanno vissuto una frustrante esperienza a causa di ritardi estremi che hanno compromesso i loro piani di viaggio.

Il volo W46913, in partenza da Napoli alle 11:55, doveva atterrare a Torino nel primissimo pomeriggio. Tuttavia, il volo ha accumulato un ritardo significativo, arrivando in Piemonte alle 18:40, oltre 5 ore dopo l’orario previsto. Questo ritardo ha innescato una serie di conseguenze che hanno impattato anche il volo di ritorno W46914.

Il volo di ritorno, previsto per le 14:20 da Torino e diretto a Napoli, W46914, ha subito, infatti, a sua volta un pesante ritardo, giunto solo alle 20:24. Questo ha provocato ulteriori disagi per i passeggeri, che hanno dovuto affrontare una lunga attesa in aeroporto e modificare i loro programmi di viaggio.

Secondo le analisi condotte da ItaliaRimborso, organizzazione specializzata nel supporto ai passeggeri in caso di disagi legati ai voli, ai passeggeri colpiti da questi ritardi massicci spetterebbe una compensazione pecuniaria di 250 euro a persona, in base al Regolamento Europeo 261/2004. Questo regolamento stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di ritardi significativi, cancellazioni o negato imbarco sui voli operati da compagnie aeree europee o in partenza da aeroporti dell’Unione Europea. In situazioni come queste, i passeggeri hanno diritto a essere compensati finanziariamente per il disagio subito, oltre a poter richiedere assistenza e, in alcuni casi, ottenere un rimborso totale del costo del biglietto.

Per i passeggeri interessati, è possibile affidarsi al supporto di ItaliaRimborso nella gestione di queste richieste, aiutando i passeggeri a far valere i propri diritti e ottenere la giusta compensazione per i disagi subiti. I ritardi massicci dei voli Napoli-Torino e Torino- Napoli del 15 aprile hanno causato notevoli inconvenienti ai passeggeri, ma è importante ricordare che esistono regole e normative che proteggono i diritti dei viaggiatori in situazioni del genere.