Alessandria, mano pesante del Tribunale Federale: -6 nel prossimo campionato, multe e squalifiche

Rischia di chiudersi a breve la storia calcistica dell’Alessandria Calcio, almeno come l’abbiamo conosciuta finora. Il superlavoro del Tribunale Federale Nazionale Figc in questo inizio settimana ha portato ben 5 decisioni a carico dell’Alessandria.

La prima, di ieri, riguarda l’episodio del ds Quistelli picchiato da Stojkovic, collaboratore dell’allora presidente Benedetto.

Questi i provvedimenti:

– per il sig. Enea Benedetto, mesi 14 di inibizione ed euro 9.000 di ammenda;

– per il sig. Petar Stojkovic, mesi 12 di inibizione ed euro 4.000 di ammenda.

Le altre, di oggi, riguardano la presidenza Molinaro e i pagamenti in ritardo, per i quali non sono state accolte le tesi difensive.

Ecco i dispositivi:

– per il sig. Andrea Molinaro, mesi 3 di inibizione;

– per la società US Alessandria Calcio, punti 2 di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

– per il sig. Andrea Molinaro, mesi 1 di inibizione;

– per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 4 di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

– per il sig. Andrea Molinaro, euro 1.500 di ammenda;

– per la società US Alessandria Calcio, euro 1.500 di ammenda.

– per il sig. Andrea Molinaro, mesi 8 di inibizione;

– per la società US Alessandria Calcio, euro 14.000 di ammenda.

La punizione totale

Tiriamo le somme. Per l’Alessandria, appena retrocessa in serie D, -6 in classifica da scontare nel prossimo campionato. Più 15.500 euro di ammenda. Per il presidente Molinaro 12 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda.

Con le scadenze ancora da onorare in questo finale di stagione e la traballante situazione societaria, il futuro dei grigi è seriamente a rischio. Vedremo solo vivendo.