Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile serie B1: Alessandria Academy molto attiva sul mercato

DiRaimondo Bovone

Lug 21, 2026 , , , , , ,
Federica Polletta

La strana estate di luci ed ombre dell’Alessandria Volley, con la rinuncia alla categoria A3 e l’ammissione alla serie B1, pare ormai alle spalle. In questa nuova realtà, che di fatto riporta la squadra alessandrina dove stava, congelando la meravigliosa parentesi della promozione, la nuova dirigenza sta lavorando di corsa per la costruzione del roster 26-27.

Martina Casarin

Cominciamo con l’annuncio di Federica Polletta, schiacciatrice classe 2003. Romagnola di Cervia, Federica è cresciuta a Cesena, dove ha disputato le sue prime stagioni in Serie B1. Ha proseguito il proprio percorso a San Giorgio Piacentino, a Cagliari e, nell’ultima stagione, a Crema, costruendo un bagaglio di esperienze importante nonostante la giovane età. Il suo cammino è impreziosito da due promozioni in Serie B1 conquistate nelle ultime 3 stagioni.
Proseguiamo con Martina Casarin, schiacciatrice classe 2006. Proveniente da Ponte nelle Alpi (BL). Cresciuta nel Ponte Volley, Martina ha proseguito il suo percorso nel prestigioso settore giovanile dell’Imoco Volley, per poi maturare importanti esperienze con Synergy Volley Venezia e Vega Fusion Team Volley, disputando già la Serie B2. Successivamente è approdata in B1 con Clementina Volley e, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione dalla B2 alla B1 con Alba Volley. 
Chiudiamo con Gaia Amatucci, palleggiatrice classe 2005. Originaria di Pagliare del Tronto (AP), arrivata ad Alessandria dopo un percorso di crescita ricco di esperienze. Cresciuta nella Pagliare Volley, ha vestito anche la maglia del Volley Modena, vivendo un’importante esperienza tra Under 18 e Serie B1, per poi proseguire il proprio percorso con Viva Volley Tortoreto, Alseno e, nell’ultima stagione, con la Pallavolo Capo d’Orso Palau in Serie B1. 

Gaia Amatucci

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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