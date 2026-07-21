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Piemonte, Cirio: “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

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Lug 21, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “La Corte ha parificato. Vuol dire che ha dichiarato formalmente e ufficialmente che i conti del 2025 sono a posto, che la Regione Piemonte ha fatto quello che doveva, per quanto riguarda il rientro dal debito e il rientro dal disavanzo, che noi andiamo a coprire attraverso l’assestamento di bilancio che approveremo la prossima settimana in Consiglio regionale. Quindi certifica che i conti sono a posto e questo è un aspetto molto importante”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale che si è tenuta, questa mattina, nella sezione regionale della Corte dei Conti, a Torino.xn3/trl/gsl

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