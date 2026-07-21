Da Fondazione CRAL arrivano 362.550 € per l’ammodernamento dei mezzi di soccorso

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, attraverso il Bando SOS “Sostegno Operativo per il Soccorso”, ha assegnato 362.550 euro ad alcuni dei principali operatori dei servizi di emergenza e assistenza sanitaria sul territorio della provincia di Alessandria, da utilizzare per l’acquisto di ambulanze o per il loro ammodernamento, dotandole di tutte le tecnologie necessarie all’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi verso i cittadini in stato di bisogno.

I contributi sono 7, assegnati a Castellazzo Soccorso ETS, Pubblica Assistenza Croce Bianca ODV di Acqui Terme, Avis Primo Soccorso ODV di Valenza, Croce Verde Arquatese, Associazione della Croce Rossa Comitato di Vignole Borbera O.D.V.,P.A. Croce Verde Ovadese OdV, Croce Rossa Italiana Comitato di Gavi ODV. Durante la cerimonia a Palatium Vetus, il presidente Paolo Arrobbio ha ribadito la centralità che la Fondazione CRAL assegna al sostegno delle realtà che operano in stretta sinergia con le strutture ospedaliere pubbliche: “Per la Fondazione essere al fianco di chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria sul territorio è una scelta etica e di responsabilità. Sappiamo bene che l’impegno e la professionalità sostenute dal nostro Bando consentono ai cittadini della nostra provincia di poter contare su un’assistenza sanitaria di prim’ordine, al proprio domicilio o ovunque si renda necessario. Grazie a queste realtà, ai loro dipendenti e all’abnegazione di centinaia di volontari, il sistema sanitario alessandrino riesce a sostenere le esigenze di tutta la cittadinanza, a partire dai più fragili”.

VIDEO – Intervista presidente Fondazione Paolo Arrobbio: https://we.tl/t-TnjKbhtMnM6BTpyM