Piano Mattei e FS: al via l’esperienza in Trenitalia per 14 lavoratori tunisini

ROMA (ITALPRESS) – Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei, presentati nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”. Un’occasione per condividere le testimonianze di alcuni dei partecipanti al progetto e dei tutor aziendali che ne hanno accompagnato il percorso di formazione e inserimento.

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