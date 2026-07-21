Attualità Cronaca Video

Potenza: assaltarono bancomat con l’esplosivo, 11 misure cautelari

Di

Lug 21, 2026


POTENZA (ITALPRESS) – Undici misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri di Potenza nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e tentato furto di auto, furto ai danni di un istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un colpo in uno sportello Bancomat, che fu fatto saltare con l’esplosivo a Lavello (PZ) nel marzo 2025.
(ITALPRESS). abr

Di

Articoli correlati

Attualità Curiosità Mondo Video

Cina: costruito un ponte alto come un edificio di 50 piani su un canyon

Lug 21, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Fakir, Meloni: “Accertare i fatti, ma inaccettabile violenza contro la polizia”

Lug 21, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Savona: al porto di Vado Ligure sequestrati 800 kg di cocaina nascosti fra le banane

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Agroalimentare, Lollobrigida “Controlli e risorse a tutela del grano italiano”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Grano, ministero e associazioni a confronto per la tutela della filiera italiana

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

Lug 21, 2026