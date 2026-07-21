Lotta alle zanzare: i comportamenti da adottare per evitare la proliferazione

Il Comune di Alessandria ha confermato la propria adesione al programma regionale coordinato da IPLA S.p.A., che negli ultimi 2 anni ha dato buoni risultati. Ma nessun piano di contenimento può essere efficace senza la collaborazione della cittadinanza. Una parte consistente delle larve si sviluppa nelle proprietà private, dove anche piccoli ristagni d’acqua favoriscono la proliferazione delle zanzare.

Questi i comportamenti da adottare per i cittadini: eliminare o svuotare regolarmente sottovasi, secchi, annaffiatoi e qualsiasi contenitore che possa raccogliere acqua. Evitare ristagni d’acqua in cortili, giardini e orti. Coprire con reti o altre chiusure i contenitori che non possono essere svuotati. Mantenere pulite grondaie e sistemi di raccolta delle acque piovane. Effettuare trattamenti anti-larvali nelle aree private, se necessario.

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