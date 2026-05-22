The Tim Burton Collector in mostra a Palatium Vetus, da domani al 6 settembre

Daniel Serruto, conosciuto come The Tim Burton Collector, è un alessandrino che ha dedicato la vita alla sua più grande passione: l’arte di Tim Burton. La sua collezione di pezzi inediti e Napkins verrà esposta in una grande mostra dal titolo “The Tim Burton Collector- The Exhibition, Viaggio in una collezione privata di oggetti e visioni dall’universo di Tim Burton” allestita a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dal 23 maggio al 6 settembre 2026.

LE PAROLE – Così il neo-presidente Paolo Arrobbio ha presentato la mostra: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presenta una mostra molto originale e di livello internazionale che rappresenta non solo un omaggio all’immaginario inconfondibile di Tim Burton e all’impegno del suo appassionato collezionista, ma anche un’occasione preziosa per avvicinare all’arte e alla cultura un pubblico ampio e diversificato. È un evento pensato ad ampio spettro, per i cultori del cinema e per gli amanti del collezionismo, per i curiosi e per gli studenti di arte e design, nessuno escluso. Attraverso un percorso immersivo, il visitatore può riscoprire o conoscere per la prima volta l’universo di Tim Burton, i suoi personaggi iconici, le atmosfere gotiche e surreali e l’estetica che ha influenzato più generazioni. Ci auguriamo che questa iniziativa contribuisca a rafforzare il ruolo di Alessandria come polo culturale di rilievo internazionale, capace di attrarre visitatori, studiosi e appassionati da tutto il mondo”.

LA MOSTRA – L’allestimento, a cura di Daniel Serruto e del co-curatore Michael Camisa, è organizzato seguendo i principali film e le opere dell’artista, articolandosi in un percorso espositivo scandito da pannelli che ospitano grafiche dedicate, contenuti di approfondimento e una doppia time-line, dedicata sia al regista che al collezionista. Il percorso è arricchito dalla presenza di locandine originali e da una selezione di circa 150 pezzi provenienti dalla collezione di Serruto, scelti per la loro capacità di dialogare con l’immaginario collettivo e per il loro valore di rarità e unicità. Gli oggetti sono allestiti all’interno di circa 25 teche tematiche, ciascuna dedicata ai diversi film, creando un racconto visivo coerente e immersivo che accompagna il visitatore attraverso l’evoluzione artistica di Tim Burton e, parallelamente, attraverso lo sguardo e la sensibilità del collezionista.

INFO MOSTRA – 23 maggio–6 settembre – Palatium Vetus, piazza della Libertà 28 – Alessandria.

Orari: SAB e DOM 9-13 e 15-19. INGRESSO LIBERO.

Visite gratuite su prenotazione: cell. 347-80.95.172 – mail: [email protected]