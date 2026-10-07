Attualità Alessandrina Calcio Sport

Coppa Italia serie D: la Valenzana rimonta e passa il turno, Alessandria eliminata

DiRaimondo Bovone

Ott 7, 2026 , , , , , ,

Il risultato è lo stesso, 3-2, ma la sequenza dei gol è diversa e l’esito pure, visto dalla parte alessandrina. Nel pomeriggio di oggi la Valenzana, in casa contro il Saluzzo, è andata sotto 2-0 (4′ Becchio, 56′ Nejad), ribaltando poi tutto e passando il turno con 3 gol in mezzora (60′ Megna, 71′ Torre, 90′ Megna). Ininfluente l’inferiorità numerica rosssoblù al 95′.
L’Alessandria, ospite della Biellese, ha subìto gli avversari nel primo tempo, finito 3-0 (15′ e 20′ Salducco, 38′ Sekka), nonostante l’espulsione di un giocatore di casa e la conseguente inferiorità numerica tra il 2° ed il 3° gol (33′). Nella ripresa i grigi hanno provato la rimonta, ma le reti sono arrivate tardi (74′ e 93′ Tornari). Avanti la Biellese, grande rivale anche in campionato.

RISULTATI – Valenzana-Saluzzo 3-2; Biellese-Alessandria 3-2.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale: le iniziative di Neurologia e Psicologia nell’H-Open weekend salute del cervello, 8-11 ottobre

Ott 7, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Vela: per il 5° anno di fila ‘glo’ è Gold Sponsor della Barcolana

Ott 7, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

FIGC, il ministro dello Sport Abodi: “Pronto a lavorare assieme a Malagò”

Ott 7, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Coppa Italia serie D: la Valenzana rimonta e passa il turno, Alessandria eliminata

Ott 7, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella all’inaugurazione della mostra ‘Pontormo. Maniera Italiana’

Ott 7, 2026
Attualità Economia

Hong Kong è l’economia più libera al mondo

Ott 7, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale: le iniziative di Neurologia e Psicologia nell’H-Open weekend salute del cervello, 8-11 ottobre

Ott 7, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x