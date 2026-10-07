Coppa Italia serie D: la Valenzana rimonta e passa il turno, Alessandria eliminata

Il risultato è lo stesso, 3-2, ma la sequenza dei gol è diversa e l’esito pure, visto dalla parte alessandrina. Nel pomeriggio di oggi la Valenzana, in casa contro il Saluzzo, è andata sotto 2-0 (4′ Becchio, 56′ Nejad), ribaltando poi tutto e passando il turno con 3 gol in mezzora (60′ Megna, 71′ Torre, 90′ Megna). Ininfluente l’inferiorità numerica rosssoblù al 95′.

L’Alessandria, ospite della Biellese, ha subìto gli avversari nel primo tempo, finito 3-0 (15′ e 20′ Salducco, 38′ Sekka), nonostante l’espulsione di un giocatore di casa e la conseguente inferiorità numerica tra il 2° ed il 3° gol (33′). Nella ripresa i grigi hanno provato la rimonta, ma le reti sono arrivate tardi (74′ e 93′ Tornari). Avanti la Biellese, grande rivale anche in campionato.

RISULTATI – Valenzana-Saluzzo 3-2; Biellese-Alessandria 3-2.