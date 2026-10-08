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Solidal per la Ricerca e ALEcomics: estratti i numeri vincenti della lotteria solidale

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2026 , , ,

Sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria solidale a favore di Solidal per la Ricerca in occasione di ALEcomics 2026, andato in scena sabato 5 e domenica 6 settembre alla Cittadella di Alessandria, grazia a cui grazie oltre 2.000 euro sono stati devoluti a Solidal per la Ricerca.
L’estrazione conclude l’iniziativa che ha accompagnato anche l’edizione 2026 della manifestazione alessandrina, confermando ancora una volta il legame tra ALEcomics e Solidal per la Ricerca e trasformando la partecipazione del pubblico in un’occasione preziosa per contribuire in maniera concreta alla ricerca sanitaria del DAIRI dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Sono 22 i premi assegnati. Di seguito l’abbinamento tra premi e numeri: 1° premio – biglietto n. 434; 2° premio – biglietto n. 831; 3° premio – biglietto n. 789; 4° premio – biglietto n. 584; 5° premio – biglietto n. 664; 6° premio – biglietto n. 447; 7° premio – biglietto n. 443; 8° premio – biglietto n. 931; 9° premio – biglietto n. 650; 10° premio – biglietto n. 965; 11° premio – biglietto n. 575; 12° premio – biglietto n. 564; 13° premio – biglietto n. 695; 14° premio – biglietto n. 272; 15° premio – biglietto n. 774; 16° premio – biglietto n. 121; 17° premio – biglietto n. 18; 18° premio – biglietto n. 545; 19° premio – biglietto n. 512; 20° premio – biglietto n. 726; 21° premio – biglietto n. 449; 22° premio – biglietto n. 622.

I vincitori potranno ritirare i premi fino alle ore 16 del 31 ottobre 2026 presso la Biblioteca Biomedica dell’Ospedale Universitario di Alessandria, in via Venezia 16, al 1° piano. Per il ritiro sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità e mostrare il biglietto con il numero vincente, che non dovrà risultare alterato, manomesso, abraso o illeggibile.

Il 1° premio

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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