Martedì 24 novembre, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, si terrà l’inaugurazione della mostra di acquarelli “Alessandria e i suoi fiumi”, curata dalla “Compagnia del Gelso”, collettivo artistico formato da 10 talentuose acquarelliste alessandrine, note per la loro sensibilità nel rappresentare attraverso le sfumature dell’acquarello i molteplici volti del paesaggio locale.

Questa nuova rassegna artistica si propone di raccontare, attraverso delicate pennellate, il profondo e intimo legame che unisce la comunità alessandrina ai due fiumi che l’abbracciano: il Tanaro e la Bormida. Questi corsi d’acqua sono da sempre testimoni e protagonisti della vita della città, ne hanno determinato lo sviluppo storico ed economico e rappresentano il fulcro attorno al quale si intrecciano memorie e tradizioni.

LA MOSTRA – INGRESSO LIBERO – Aperta fino al 4 dicembre nell’orario di apertura della Biblioteca Civica: lun.-ven. 8.30-13 e mar.-gio. anche 14-18.

Le opere in mostra sono realizzate dalle artiste Enrica Amelotti, Maria Teresa Bortotto, Coletta Cascione, Mariangela Fonzega, Paola Gavassutti, Cristina Maccagno, Marina Paiuzzi, Lucia Parodi, Enza Pignato e Bianca Spriano.

I colori degli acquerelli