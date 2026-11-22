Il riconoscimento della non autosufficienza costituisce il primo passo per accedere alle eventuali prestazioni economiche e comprendere i bisogni assistenziali della persona, compreso il corretto inquadramento dell’assistente familiare (BS persone autosufficienti, CS persone non autosufficienti e DS assistenza qualificata).

La badante a ore è indicata quando l’assistito conserva una discreta autonomia e necessita di supporto solo per specifiche attività quotidiane. Questa soluzione consente di ricevere un aiuto mirato ed è adatta quando i familiari riescono a garantire la loro presenza negli altri momenti della giornata.

La convivenza può essere la scelta più adatta quando l’assistito vive da solo o ha bisogno di sostegno costante. Una badante convivente può garantire continuità nell’assistenza e rappresentare un riferimento quotidiano per la persona e la famiglia. In questo caso deve essere riservata una stanza dell’abitazione, a tutela del suo benessere e privacy. Occorre considerare vitto e alloggio.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04