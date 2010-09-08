Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale: le iniziative di Neurologia e Psicologia nell’H-Open weekend salute del cervello, 8-11 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 7, 2026 , , ,

L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria aderisce all’H-Open Weekend Salute del Cervello, promosso da Fondazione Onda, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione, all’informazione e alla prevenzione nell’ambito della salute neurologica e psicologica. Dall’8 all’11 ottobre, la SC Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi, e la SSA Psicologia, la cui responsabile è Rossella Sterpone, saranno coinvolte in attività rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della salute del cervello, del benessere psicologico e della conoscenza dei percorsi di cura disponibili.

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE – dalle 9.30 alle 12.30 sarà attivo un info point a cura della SC Neurologia, allestito al piano terra del Presidio Civile, in via Venezia 16. Lo spazio sarà dedicato all’informazione e all’orientamento dei cittadini.
Nei giorni 8, 9, 10 e 11 ottobre, inoltre, sui canali social dell’IRCCS AOU AL saranno pubblicate alcune video pillole realizzate con i professionisti della SSA Psicologia, pensate per offrire contenuti semplici e accessibili sul benessere psicologico, sulla prevenzione e sull’importanza di riconoscere precocemente segnali di disagio o fragilità. La salute del cervello rappresenta infatti un ambito centrale per la qualità della vita delle persone e richiede un approccio integrato, capace di mettere in relazione competenze neurologiche, psicologiche, assistenziali e riabilitative.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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