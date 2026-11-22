LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio di Las Vegas, 21° appuntamento del Mondiale di F1. L’olandese conquista in volata il 4° successo stagionale e precede al traguardo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, brave ad approfittare dell’errore di George Russell (Mercedes, 9° al traguardo), andato a muro nel tentativo di superare Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 4°, sopravanzato da Norris e Piastri a 2 giri dalla fine a causa di un calo di energia. Indietro le Ferrari, con tanti errori: Lewis Hamilton è 7° dopo 10″ di penalità per un sorpasso fuori pista su Piastri, mentre Charles Leclerc è 10° in seguito ad altri 10″ di penalità per aver mandato in testa coda proprio il compagno di squadra. Bene le Alpine con Pierre Gasly 5° e Franco Colapinto 6°, a punti c’è anche Carlos Sainz (8°).

– Foto: Ipa Agency –

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