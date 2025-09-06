Alessandria Volley femminile: martedì 9 settembre Open Day al palazzetto dello sport

Partita ufficialmente la stagione all’Alessandria Volley: tutte in campo per gli allenamenti le ragazze del presidente Andrea La Rosa, dal minivolley alla prima squadra di B1.
Dopo il saluto di mercoledì scorso al Palacima (foto in alto), alla presenza dell’assessora allo sport Vittoria Oneto, l’appuntamento è per domani, martedi 9 settembre, dalle 15,30 alle 16,30, con l’Open Day al PalaCima aperto a tutte le ragazze della città (nate dal 2015 al 2018).
INFO – 371-5447125 – email : [email protected]
GLI APPUNTAMENTI – Sabato 13 settembre, ore 21,30, alla Notte Bianca del Quartiere Cristo (corso Acqui 221), presentazione di tutta la società.
Venerdi 10 ottobre, nell’ambito della Festa del Cristo (piazza Campora), presentazione ufficiale dell’intera rosa della B1 che il giorno dopo, 11 ottobre, debutterà in campionato contro Florens Pavia al PalaCima.