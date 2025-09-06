‘Pedala con noi verso una città più sostenibile’, sabato 13 settembre alla Notte Bianca del Cristo

Sabato 13 settembre 2025 – In occasione della Notte Bianca del Quartiere Cristo e nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2025), GLIAMICIDELLEBICI FIAB Alessandria vi invitano a una pedalata facile e conviviale sulle nuove ciclabili di Alessandria Sud con la Collaborazione dell’Associazione Alessandria Sud

Ritrovo: ore 17.45 – Officina VELØ, C.so Acqui 280

Partenza: ore 18.00 – Un percorso semplice e adatto a tutti per scoprire le nuove ciclabili e promuovere insieme una mobilità più sostenibile. Casco consigliato. È gradita la prenotazione entro il 12 settembre presso Officina VELØ o al tel. 349-3143223 – Partecipazione gratuita e libera.

Al ritorno (h 19 circa): aperitivo convenzionato per i partecipanti presso la SOMS.



La Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) è la campagna promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare cittadini e amministrazioni a ripensare i propri spostamenti, privilegiando mezzi ecologici come la bicicletta, il trasporto pubblico e la mobilità condivisa. Il tema 2025 è “Cambia e vai”, con l’obiettivo di ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, promuovendo uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente.