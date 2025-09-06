Attualità Alessandrina Costume & Società Libri

‘Pedala con noi verso una città più sostenibile’, sabato 13 settembre alla Notte Bianca del Cristo

DiRaimondo Bovone

Set 6, 2025

Sabato 13 settembre 2025 – In occasione della Notte Bianca del Quartiere Cristo e nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2025), GLIAMICIDELLEBICI FIAB Alessandria vi invitano a una pedalata facile e conviviale sulle nuove ciclabili di Alessandria Sud con la Collaborazione dell’Associazione Alessandria Sud

📍 Ritrovo: ore 17.45 – Officina VELØ, C.so Acqui 280

🚴‍♀️ Partenza: ore 18.00 – Un percorso semplice e adatto a tutti per scoprire le nuove ciclabili e promuovere insieme una mobilità più sostenibile. Casco consigliato. È gradita la prenotazione entro il 12 settembre presso Officina VELØ o al tel. 349-3143223 – 📌 Partecipazione gratuita e libera.
Al ritorno (h 19 circa): aperitivo convenzionato per i partecipanti presso la SOMS.

La Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) è la campagna promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare cittadini e amministrazioni a ripensare i propri spostamenti, privilegiando mezzi ecologici come la bicicletta, il trasporto pubblico e la mobilità condivisa. Il tema 2025 è “Cambia e vai”, con l’obiettivo di ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, promuovendo uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley femminile: martedì 9 settembre Open Day al palazzetto dello sport

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Torna il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli da novembre a maggio

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C girone B: domani sfida inedita per la Juventus Next Gen nella tana dell’Ascoli

Set 5, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Libri

‘Pedala con noi verso una città più sostenibile’, sabato 13 settembre alla Notte Bianca del Cristo

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

SkinLongevity Magazine – Puntata del 6/9/2025

Set 6, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley femminile: martedì 9 settembre Open Day al palazzetto dello sport

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Torna il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli da novembre a maggio

Set 6, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x