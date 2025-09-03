Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: per Sammartano a Sarno il weekend degli incidenti

DiRaimondo Bovone

Set 3, 2025
Lorenzo Sammartano ai box (foto Elia Carlino)

Weekend trascorso sul “Circuito Internazionale Napoli” a Sarno (Salerno) per Lorenzo Sammartano, impegnato nell’appuntamento campano del Rotax Max Challenge categoria Senior col team Mkc.
Il giovane kartista alessandrino si è confrontato con i migliori interpreti europei della specialità che hanno sfruttato l’appuntamento del tricolore per preparare quello valido per la rassegna continentale in calendario fra pochi giorni sul medesimo circuito.

Le qualifiche sono cominciate col passo giusto: Sammartano è stato il più veloce tra gli italiani nella sua batteria, 12° posto finale in gara 1, tenendo conto che il numero di iscritti era quasi doppio rispetto alla media stagionale.
In gara 2, invece, epilogo incredibile. A 50 metri dalla bandiera a scacchi Sammartano era 8°: un avversario lo ha colpito in staccata, facendolo retrocedere di parecchie posizioni, ma il giovane pilota alessandrino è stato bravo a tagliare il traguardo, con il radiatore ormai senza staffe che penzolava dal kart.
In finale, dopo una buona partenza e diverse posizioni recuperate, già al primo passaggio un avversario è finito addosso a Sammartano, con danni al motore che hanno messo da parte ogni possibile rimonta.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – A fine gara Lorenzo ha messo da parte il lato amaro del weekend: “Penso a un mio compagno di team che è tuttora ricoverato per un brutto incidente. Per fortuna sono giunte notizie confortanti per una lenta ripresa. In certi momenti ti rendi conto che tutto il resto passa in secondo piano”.

Sammartano in gara (foto Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

