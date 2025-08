‘L’Altro Monferrato’ dal 21 agosto all’8 ottobre: percorsi d’arte, teatro, musica, cinema e natura

La rassegna diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella, ormai uno degli appuntamenti di spettacolo dal vivo più attesi di fine estate, propone 16 eventi di teatro, circo, musica, danza e marionette tra il 21 agosto e l’8 ottobre, con un focus speciale dedicato alla vicina Francia e all’Africa francofona: un ideale viaggio Parigi-Dakar che attraversa i borghi dell’Alto Monferrato e la loro storia, rievocando tradizioni le cui radici si riverberano in tutto il mondo mediterraneo. INFO: www.agriteatro.it

“L’Altro Monferrato 2025”, presentato da AgriTeatro, la storica associazione fondata da Tonino Conte, partirà giovedì 21 agosto a Ovada con la musica multietnica della Banda di Piazza Caricamento e continuerà fino al’8 ottobre con un programma che va dal caffè chantant alle origini africane dell’hip-hop, dalle narrazioni attorno al fuoco nelle campagne piemontesi alle chanson bucoliche delle vigne francesi, dal ricordo medievale di Abelardo ed Eloisa alla rivisitazione di Molière, dal mondo delle fate alla rievocazione delle “Belle di Notte” dei Café Chantant.

Molti eventi saranno accompagnati da degustazioni e incontri, da passeggiate tra boschi, valli e giardini o visite guidate nei famosi castelli della zona e nei luoghi storici dei borghi, in un percorso che coinvolgerà 9 comuni del territorio alessandrino.

Gli artisti in scena arriveranno non solo da Italia e Francia, ma anche da Senegal, Marocco e Israele. Sul palco si alterneranno Lisa Galantini e Giua (“La verità ti fa male lo so”, Tagliolo Monferrato 22 agosto), Gianni Masella (“Storie attorno al fuoco… come una volta” ispirato alla leggenda del Trionzo, Rocca Grimalda 23 agosto), Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio (“Le Belle di Notte”,Grognardo 27 agosto), Francesca Zoccarato e le sue marionette (“Prestige”, Costa di Ovada 29 agosto e Cremolino 7 settembre), l’Ensemble di voci femminili Ring Around the Roses (“Margot Labourez Les Vignes”, Morsasco 30 agosto), Mariella Speranza e Monica Massone dirette da Gianni Masella (“Abelardo ed Eloisa”, Casaleggio Boiro 31 agosto), Lella Costa (“La Fata”, Rocca Grimalda 4 settembre), i senegalesi Khoudia Touré e Cheik Fall (“Da Dakar: serata di danza e musica”, Rocca Grimalda 5 settembre), Arnaud Vidal e Alice Alban-Zapata di Théâtre Jaleo (“Eden”, Molare 6 settembre), Paolo Rossi (“Moliere e altre storie di avarizia”, Carpeneto 13 settembre), e dal Marocco Hamza El Alouani e Chaouki Amellal (“Rêve encore plus”, Cassinelle 14 settembre). Una serata speciale sarà dedicata sabato 20 settembre alla proiezione nel Castello di Rocca Grimalda del film “Tonino Conte – Qui ci vorrebbe un regista” di Felice Cappa (Rai Cultura 2025), un omaggio a Tonino Conte, poeta, drammaturgo, regista, attore e animatore culturale d’impronta patafisica, fondatore nel 1975 del Teatro della Tosse di Genova, e ideatore di AgriTeatro. Mentre a Prasco il 21 settembre l’intera comunità del Monferrato sarà coinvolta in un lavoro di ricerca e spettacolo dedicato al territorio: “Tre paesi si raccontano” a cura di Monica Massone. Si torna in Francia per il finale di mercoledì 8 ottobre a Novi Ligure con “Édithet moi”, che l’artista israeliana Yael Rasooly ha dedicato al ricordo della grande Édith Piaf.