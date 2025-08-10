Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: Pensione di Vecchiaia e contributi figurativi

Per la Pensione Vecchiaia bisogna avere 67 anni di età e 20 anni di contributi, e si sommano ai contributi versati i contributi figurativi. La contribuzione viene generalmente versata durante l’attività lavorativa. Tuttavia ci sono alcuni periodi in cui vi è l’accredito di contributi “virtuali”, senza un reale versamento e senza costi, a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Tra i periodi coperti da contribuzione figurativa, vi sono durante un rapporto di lavoro i periodi di: Assenza per malattia; Assenza per infortunio; Congedo di maternità e paternità; Cassa integrazione; Permessi e congedi straordinari per handicap.
Tra i periodi coperti da contribuzione figurativa vi sono, in assenza di un rapporto di lavoro, i periodi di: Disoccupazione con indennità NASpI; Maternità extra lavorativa, se sussistono i requisiti; Servizio Civile Universale. L’accredito figurativo in alcuni casi è riconosciuto d’ufficio, in altri su domanda dell’interessato/a da presentare all’INPS.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

