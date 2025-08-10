ACLI: Pensione di Vecchiaia e contributi figurativi

Per la Pensione Vecchiaia bisogna avere 67 anni di età e 20 anni di contributi, e si sommano ai contributi versati i contributi figurativi. La contribuzione viene generalmente versata durante l’attività lavorativa. Tuttavia ci sono alcuni periodi in cui vi è l’accredito di contributi “virtuali”, senza un reale versamento e senza costi, a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Tra i periodi coperti da contribuzione figurativa, vi sono durante un rapporto di lavoro i periodi di: Assenza per malattia; Assenza per infortunio; Congedo di maternità e paternità; Cassa integrazione; Permessi e congedi straordinari per handicap.

Tra i periodi coperti da contribuzione figurativa vi sono, in assenza di un rapporto di lavoro, i periodi di: Disoccupazione con indennità NASpI; Maternità extra lavorativa, se sussistono i requisiti; Servizio Civile Universale. L’accredito figurativo in alcuni casi è riconosciuto d’ufficio, in altri su domanda dell’interessato/a da presentare all’INPS.

