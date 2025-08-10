Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Piemonte: raccolta differenziata di carta e cartone, in crescita i dati 2024

La raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte ha segnato, nel 2024, una crescita del +3,1%  rispetto al 2023, superando le 317.000 tonnellate. Una quantità che sarebbe sufficiente a riempire più di quattro volte la Mole Antonelliana. Il dato emerge dal 30° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. Comieco ha gestito nel 2024 l’avvio a riciclo di quasi 200.000 tonnellate di materiali cellulosici in Piemonte, ben oltre il 60% della raccolta differenziata di carta e cartone complessiva. Agli oltre 1.000 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 18 milioni di euro.

I DATI PER PROVINCIAAlessandria: raccolte quasi 31.000 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 75,9 kg.
Asti: più di 10.500 tonnellate raccolte con un pro-capite di oltre 51,5 kg.
Biella: oltre 13.500 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di oltre 80 kg.
Cuneo: differenziate più di 46.500 tonnellate e raccolti in media 80,5 kg da ciascun cittadino.
Novara: oltre 28.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, pro-capite di quasi 78 kg/ab.
Torino: più di 153.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di oltre 69,5 kg/ab.
Verbania: quasi 23.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite oltre i 100 kg/ab.
Vercelli: oltre 10.500 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di 64,5 kg/ab.

In 30 anni, l’Italia ha aumentato la sua capacità di raccolta di quasi 7 volte, arrivando nel 2024 a una media pro-capite di 65,5 kg per abitante e ad un tasso di riciclo per gli imballaggi cellulosici pari al 92,5%, ben oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030. Una crescita imponente, segno di un cambiamento strutturale nelle abitudini e nelle politiche ambientali del Paese, che punta, nel medio termine, al traguardo dei 4 milioni di tonnellate annue: un obiettivo ambizioso ma raggiungibile.

