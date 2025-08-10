Carrega Ligure: 300.000 euro in 3 anni per il problema frane e isolamento

Carrega Ligure ha vissuto una situazione di isolamento che dura da 3 anni, a causa di un insieme di frane avvenute dal 2022. Per il triennio 2025-2027 arriveranno dalla Regione Piemonte 300.000 euro, utili a finanziare gli interventi strutturali necessari a mettere in sicurezza la SP 147 da movimenti franosi, consentendo così l’accesso al paese. Il contributo era previsto dall’emendamento all’Assestamento al bilancio presentato da Silvia Raiteri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Silvia Raiteri

LE PAROLE – Così Silvia Raiteri: “Questo emendamento, oltre a portare un contributo concreto necessario alle opere di messa in sicurezza del territorio, contiene anche una forte scelta politica: quella di avere cura anche delle aree interne e dei borghi della nostra Regione. Il contrasto allo spopolamento parte dall’attenzione ai piccoli comuni che, come nel caso di Carrega Ligure, possono affrontare delle difficoltà ma che non debbono essere lasciati soli e divenire marginali. I fondi, che verranno impiegati per la manutenzione del sistema di protezione che comprende le reti a perdere di contenimento, i paramassi ed il sistema di monitoraggio, sono destinati alla Provincia di Alessandria a cui competono gli interventi”.