L’ACI Alessandria alla ‘Settimana europea della Mobilità Sostenibile’ dal 16 al 22 settembre

Anche l’Automobile Club Alessandria partecipa attivamente alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolge dal 16 al 22 settembre 2025. Si tratta della campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva (come camminare o usare la bicicletta), del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite, inclusive e intelligenti.

Il tema annuale di quest’anno è: “Mobilità per tutti” che consiste nel garantire a tutte le persone la possibilità di accedere a trasporti sostenibili, abbattendo le barriere economiche, fisiche o infrastrutturali che impediscono l’accesso ai servizi essenziali e alle opportunità quotidiane. L’Automobile Club Alessandria e l’Automobile Club d’Italia, da sempre attenti all’educazione ed alla sicurezza stradale, così come alle tematiche ambientali ed alla tutela dell’ecosistema, organizzano eventi e manifestazioni sul territorio. Anche quest’anno saranno realizzate molteplici iniziative per confermare l’impegno del nostro Paese in tale ambito europeo.