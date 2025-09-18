Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Poste Italiane partecipa al raduno degli Alpini di Alessandria con uno speciale annullo filatelico

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2025 , , ,

Poste Italiane comunica che domani, venerdì 19 settembre, dalle 10 alle 16, in uno stand presso piazza Garibaldi, sarà presente con un annullo filatelico, promosso da Associazione nazionale Alpini sezione Alessandria. Lì si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere).

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Alessandria Centro, in Piazza della Libertà 23, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 22 settembre e per i 60 giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

