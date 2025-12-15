Autotrasporto: un fondo da 590 milioni per il rinnovo dei veicoli

Economia Viaggiando Video

ROMA (ITALPRESS) – Arrivano 590 milioni di euro per il periodo 2027-2031 destinati al rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto interministeriale che avvia il riparto parziale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Si tratta di una misura inedita per entità delle risorse, frutto dell’impegno preso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le imprese del settore. L’obiettivo è sostenere la transizione verso mezzi più moderni ed efficienti -elettrici, ibridi o endotermici di ultima generazione- a beneficio dell’intera filiera. Nei prossimi mesi saranno definite le modalità operative per consentire alle imprese di presentare i programmi di rinnovo della flotta e accedere agli incentivi.
