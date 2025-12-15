Natale Confcommercio: il centro storico di Alessandria diventa palcoscenico il 19, 21 e 23 dicembre

Gran finale dello shopping natalizio con cinema e storia, spettacoli itineranti e musica popolare per animare il cuore della città.

Il vecchio Cinema Moderno (foto amis ad lisòndria)

VENERDI’ 19 DICEMBRE – Dalle ore 18 si svolgerà il “Viaggio nei cinema scomparsi”, cura del Circolo del Cinema Adelio Ferrero e Visioni 47, con un percorso a piedi che si svilupperà nel centro città accompagnando i cinefili e i nostalgici per risvegliare memorie e ricordi, fornendo elementi curiosi e sconosciuti sulla storia del cinema, cittadino e non. Narratore sarà il critico cinematografico e saggista Roberto Lasagna, che farà conoscere meglio un aspetto particolare della nostra città con i luoghi che hanno fatto la storia, sua e del cinema. Partenza da via Dante 128, dove c’era il Cinema Corso, per arrivare agli altri cinema, Galleria, Moderno, Alessandrino, sostando in punti significativi della storia cittadina.

Partecipazione gratuita, ma serve prenotare via WhatsApp. scrivendo al numero 351-777 7268. oppure telefonando allo 0131-314800.

DOMENICA 21 DICEMBRE – Dalle ore 17 la Parata dei Cristalli di ghiaccio, curata da Teatro dell’Aleph, si snoderà attraverso le vie e le piazze con 5 trampolieri che realizzeranno coreografie su musica diffusa in un’atmosfera sognante. La parata partirà da Corso Roma e si muoverà all’interno del centro storico. MARTEDI’ 23 DICEMBRE – Previsto il concerto itinerante della Bandarotta Fraudolenta, la nota street band alessandrina che, con il suo repertorio allegro e coinvolgente accompagnerà le famiglie e tutti coloro che saranno in città per passeggiate e acquisti natalizi. Partenza alle 16.30 da via San Giacomo della Vittoria, all’altezza di Galleria Guerci.