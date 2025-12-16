Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

La Regione finanzia la ‘forestazione urbana’: ad Alessandria 900.000 €, ad Acqui 1.34 milioni

Saranno tutti finanziati i 13 progetti di forestazione urbana presentati dalle città del Piemonte: a consentirlo è stato l’incremento di 13.700.000 euro che la Giunta regionale ha deciso di aggiungere alla misura FESR 2021-2027 che, sommato agli 8,5 milioni già stanziati, portano la dotazione finanziaria complessiva a 22.200.000 euro.
L’obiettivo è migliorare la salubrità, la vivibilità e fruizione dei contesti urbani, aumentando i numero di alberi e arbusti, favorendo la biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo l’inquinamento acustico e i gas serra e aumentando gli spazi da fruire in sicurezza. Questi contributi coprono a fondo perduto il 90% dei costi ammissibili.

Via De Gasperi

GLI STANZIAMENTI – 900.000 euro al Comune di Alessandria per la rigenerazione dell’asse urbano di via De Gasperi, con l’introduzione di nuove aiuole e 150 alberi che cambieranno il microclima di una delle arterie più trafficate della città1.340.000 euro al Comune di Acqui Terme per la forestazione diffusa su più punti della città, generando un reticolo verde per mitigare il caldo e rafforzare la biodiversità urbana – 2.120.000 euro al Comune di Asti per una ‘connessione verde’ tra parchi con un percorso ciclo-pedonale continuo, migliorando la mobilità sostenibile e riducendo l’impermeabilizzazione;
2 milioni di euro a Biella – 1.200.000 euro a Cuneo – 2.060.000 euro a Novara – 1.850.000 euro a Borgomanero – 1.715.000 euro a Ciriè – 1.260.000 a Venaria Reale -2.110.000 euro a Chivasso – 2.230.000 euro a Settimo Torinese – 1.985.000 euro a Rivalta di Torino – 1.400.000 euro a Nichelino.

L’assessore Matteo Marnati

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Cirio e degli assessori Marnati (Ambiente) e Gallo (Urbanistica): “La risposta dei Comuni al bando per la forestazione urbana è stata straordinaria, soprattutto per la qualità e l’innovazione dei progetti. Questa risposta ci ha spinto ad aumentare lo stanziamento oltre i 22 milioni di euro, scegliendo di contrastare le conseguenze del cambiamento climatico con gli alberi e gli spazi verdi. Questi progetti trasformeranno aree degradate o maltenute in nuovi polmoni verdi, a diretto beneficio dei cittadini. La Regione Piemonte crede in una transizione ecologica che parte dal territorio, migliorando la vita di chi ci abita”.

L’assessore Marco Gallo

