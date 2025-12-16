TOP NEWS

Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina”

Di

Dic 16, 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo vicini come non lo siamo mai stati” alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, dopo avere sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei: “Abbiamo avuto una buona conversazione”. “Le cose stanno apparentemente andando bene”, ha sottolineato parlando nello Studio Ovale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Wesley-gol, all’Olimpico la Roma piega il Como 1-0

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Cina, nello Heilongjiang il più grande parco al mondo a tema ghiaccio e neve

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Cina, industria dei macchinari in forte crescita nel 14esimo Piano quinquennale

Dic 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Wesley-gol, all’Olimpico la Roma piega il Como 1-0

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina”

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Cina, nello Heilongjiang il più grande parco al mondo a tema ghiaccio e neve

Dic 16, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 16 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 15, 2025 Raimondo Bovone