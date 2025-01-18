Costume & Società Video

Palmaroli, in arte Osho: "Lo sport mi ha aiutato a raccontare i momenti bui"

Di

Set 18, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Nella seconda puntata di ASI Play, la Tv dello sport, intervista a Federico Palmaroli, in arte Osho, che racconta il suo mondo creativo e mostra in esclusiva tutti i passaggi che portano alla creazione delle vignette che hanno conquistato il web. Dalla politica all’attualità, fino allo sport: “Il periodo del Covid – ha spiegato – ha fornito moltissimi spunti di riflessione. Un periodo difficile nel quale l’attività fisica è stata fortemente penalizzata. Si poteva uscire solo per fare la spesa? Una vignetta mostra dei vigili che fermano un ragazzo intento a fare footing. Lui risponde giustificandosi: ‘stavo a rincorre uno che m’ha fregato la spesa’. Ecco, raccontavamo momenti difficili con la sottile arte dell’ironia”.gtr/ari
Di

