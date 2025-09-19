Voltaggio: domenica 21 alle 16.30 nella Chiesa dei Cappuccini la Messa dedicata al ‘Padre Santo’

L’Arcangelo APS vi invita a partecipare alla funzione religiosa che sarà dedicata al Santo Francesco Maria da Camporosso detto “Padre Santo”. La Messa sarà celebrata da Fra Jean-Marc Bollo in suffragio di Antonio Dellepiane. Vi aspettiamo domenica 21 settembre alle ore 16:30, presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di Voltaggio.
L’Arcangelo Associazione Pinacoteca Voltaggio APS
