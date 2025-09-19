Al canile-rifugio ‘Cascina Rosa’ domenica 21 settembre la Festa a 4 zampe

Torna anche quest’anno la tradizionale “Festa a 4 zampe”, in programma domenica 21 settembre, dalle ore 15, presso “Cascina Rosa” in Strada Provinciale Pavia n. 22 a Valmadonna, canile-rifugio gestito dall’Associazione Tutela Animali.

L’evento, che ci svolgerà anche in caso di pioggia, prevede una grande pesca di beneficienza e un rinfresco, per terminare con la presentazione del nuovo calendario “A.T.A. 2026”, acquistabile insieme a tanti altri gadget.

ORARI – martedì e giovedì 15-17; sabato e domenica 10-12.

INFO – A.T.A.: www.associazionetutelaanimali.org

LE PAROLE- Così l’assessora comunale alla Tutela Animale, Roberta Cazzulo: “Una festa alla quale invito gli alessandrini, molto affezionati a Cascina Rosa e sempre pronti a soddisfare i bisogni dei suoi ospiti a 4 zampe. A.T.A. prosegue con volontà e passione ad occuparsi degli amici animali e a rendere le strutture comunali sempre più accoglienti. Quella di domenica sarà inoltre l’occasione per tanti cagnolini, di trovare una famiglia, dato il numero di abbandoni avvenuti quest’estate, ma soprattutto le rinunce di cani di proprietà”.