Napoli: si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto

Set 19, 2025

NAPOLI (ITALPRESS) – Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha annunciato che “la reliquia è stata trovata completamente liquida”. L’arcivescovo, monsignor Mimmo Battaglia, ha esposto le ampolle ai fedeli. Il tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi ha festeggiato il prodigio.
