Musica: “Solo con Te”, il nuovo singolo del cantautore romano AKU BOY, è uscito ieri

Il brano, pubblicato dall’ etichetta Lungomare srl in collaborazione con Musica e Rivoluzione S.a.s., viene distribuito da Pirames International ed è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali da ieri, 19 Settembre.

Il video ufficiale sarà pubblicato il 26 Settembre sul canale YouTube Lungomare srl.

LE PAROLE – Il cantautore Aku Boy dice del brano: “Il nuovo singolo “Solo con Te”, prodotto da Valerio Calisse, nasce in studio dalla volontà di creare una traccia up-tempo, capace di fondere energia house e intenzionalità autoriale. L’idea del brano è stata influenzata anche dalla visione del documentario “I’m Tim” su Avicii che avevo visto da poco; questo ha fornito la spinta emotiva per tradurre quella carica in musica personale e autentica. In fase di produzione, dopo il ritornello, è stato inserito un drop pensato per ampliare l’impatto sonoro: inizialmente concepito in versione dubstep, poi accantonato perché distante dalla direzione voluta, si è evoluto in un drop house che ha dato al brano la sua veste definitiva. Sul piano tematico “Solo con Te” affronta la rivalsa sociale da una prospettiva particolare: quella di chi è già riuscito ad emergere”.

LA BIOGRAFIA – L’artista in prima persona si presenta: “Mi chiamo Francesco Chiarle, sono romano e in arte sono Aku Boy e lui è sempre stato una parte di Fra. Nella mia musica troverete Francesco, in questo momento, per problemi personali, un ragazzo fragile e con ansie; dall’altra parte Aku quello forte, che ricorda a Francesco che per vedere un arcobaleno non bisogna avere paura di bagnarsi. L’identità si costruisce nel tempo, oggi sono così, domani evolverò sicuramente in altro, perché la musica andrà di pari passo con la mia persona. Scrivere, cantare, lavorare e fare questo per tutta la vita batte qualsiasi altra cosa. Ho bisogno di aprire e chiudere progetti, trovare un concept, creargli un mondo attorno, buttarlo nella mischia e poi crearne di nuovi. Questo mi fa sentire vivo”.

