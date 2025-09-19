Spigno Monferrato: sabato 20 e domenica 21 due giorni di festa con ‘Masca’- Il ritorno della strega’

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Spettacoli, street food, artigianato, musica, mostre e antichi mestieri, a Spigno Monferrato, il 20 e 21 settembre, con la prima edizione di ‘MASCA – Il ritorno della strega’. La festa nasce dal desiderio di recuperare e valorizzare il tema della masca, la strega della tradizione popolare, intrecciando memoria, ricerca storica e creatività contemporanea. Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

IL PROGRAMMA – La manifestazione si apre sabato 20 settembre alle 15.00 al Teatro Franco Vasconi, con il convegno ‘Il volto della strega: erbe, simboli e racconti’.
Dalle ore 18 si accendono le piazze con gli stand di artigianato, dimostrazioni di antichi mestieri, spettacoli itineranti, marionette e musica; all’Oratorio della Santissima Annunziata sarà inaugurata la mostra ‘Di streghe e di arte’, visitabile fino al 5 ottobre.
Alle 21.30 una performance sul sagrato della Chiesa, tra marionette, danza e musica d’arpa e flauto, seguita dal dj set di DJ Sebastian in Piazza Umberto I.
Domenica 21 settembre, dal primo mattino, il XII Trekking Spignese – Sesto giro dell’Anello delle Streghe di Spigno.
Alle ore 11 si riprende con stand, spettacoli, attività per bambini, passeggiate con i pony, cartomanti e incursioni artistiche nelle piazze.

LA FESTA – Masca è pensata come un grande evento corale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati di cultura popolare, turisti e curiosi, con un programma che unisce tradizione e creatività.
La proposta gastronomica sarà uno degli elementi centrali della manifestazione: In tutte le piazze si troveranno specialità della tradizione locale: dalla pucia delle streghe, ricetta simbolo della festa, ai ravioli fritti, dalla carne alla griglia alla farinata, dalle figazein ai frisceu, senza dimenticare i dolci, il miele e i prodotti delle aziende agricole del territorio. Un viaggio nei sapori che unisce piatti popolari, street food e cucina della tradizione, pensato per accompagnare i momenti di spettacolo e convivialità.

CREDITI – La festa è organizzata dalla Pro Loco di Spigno Monferrato, con il patrocinio della Provincia di Alessandria, il sostegno di Liguria Gas e di altri sponsor privati, in collaborazione con l’associazione Il Vento dei Calanchi e con il contributo di MeteoValBormida.

