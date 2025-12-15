Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Cultura: censiti 30.000 beni del patrimonio immateriale italiano

Dic 15, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Oltre 30.000 elementi di patrimonio culturale censiti: riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici. E’ stato presentato alla Camera dei Deputati lo stato di attuazione del primo “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”. Il progetto, avviato nel 2023 e promosso da UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, in collaborazione con ANCI e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, sotto la supervisione del Ministero della Cultura, è finalizzato alla raccolta di tutto ciò che rappresenta le radici italiane, e si traduce concretamente nel portale radiciculturali.it.mgg/azn

