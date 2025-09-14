Cultura & Eventi Eventi Giovani

Musica: è online ‘Ci baciavamo’, il nuovo singolo del bolognese Guglielmo

Dallo scorso 5 settembre è online il nuovo singolo di Guglielmo Ci baciavamo”, disponibile sulle maggiori piattaforme al seguente link: https://pirames.lnk.to/CiBaciavamo, il brano anticipa l’album di “Angelico” che uscirà da ottobre.
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il precedente singolo “Se mi guardi così”, il cantautore bolognese Guglielmo lancia il nuovo brano “Ci baciavamo”, prodotto mixato e masterizzato da Andrea Gemelli, in collaborazione con la SanLucaSound di Bologna.
Il progetto è stato realizzato da Lungomare S.r.l., con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

LE PAROLE – Così Guglielmo sulla nuova canzone: “Inizia con un piano anni ‘20 e, come nello stacco natura–urban, enfatizza questo cambiamento. Ci baciavamo come nel passato è un aspetto che, in modo cosciente, affronto spesso. Ci baciavamo e ora l’hai dimenticato”.

