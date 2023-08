Santi et Briganti 2023 – Castelletto d’Orba (AL)

Santi et Briganti a Castelletto d’Orba

Santi et Briganti: guerrieri, arcieri, artigiani, giocolieri e sbandieratori vi aspettano al ricetto medievale della Torniella, a Castelletto d’Orba (AL)!

Immergiti in una festa di altri tempi, passeggiando tra le bancarelle e gustando le prelibatezze della zona.

Celebrate le gesta di leggendari Santi e sperimentate ciò che i vostri avi hanno vissuto, in un connubio tra sacro e profano, storia e leggenda, scoprendo come i medievali guardavano al passato per comprendere il presente.

La serata di Santi et Briganti

La sera lasciatevi trasportare nell’atmosfera di antichi rituali e cerimonie pagane, con giocolieri, fiamme e duelli.

Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/587071220245983

Castelletto d’Orba (AL)

Info : [email protected]