Apertura notturna straordinaria di Palatium Vetus, giovedì 31 agosto dalle 20 alle 23 , in occasione del Capodanno alessandrino.

Il pubblico che affollerà le strade della città per festeggiare questa tradizionale

ricorrenza cittadina di fine estate, potrà visitare anche la mostra “Segni–materiali-fonemi “ dedicata al grande maestro del secondo Novecento, Carlo Pace (Alessandria 1937-2011) e le collezioni d’arte di Palatium Vetus.

Inoltre, i visitatori potranno apprezzare i due interessanti dipinti di Giovanni Migliara (Alessandria, 15 ottobre 1785 – Milano, 18 aprile 1837) di recente acquisizione, esposti nella Quadreria del Palazzo.

La sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria apre i cancelli in orario notturno per permettere una visita culturale all’interno del Palazzo in concomitanza con un evento turistico ed eno-gastronomico che richiamerà nel centro storico cittadini e villeggianti provenienti da tutte le località e le regioni limitrofe.

Con questa iniziativa, l’Ente partecipa attivamente alla vita della città, contribuendo fattivamente al rilancio socio-economico e culturale del territorio in collaborazione con le istituzioni e le locali associazioni di categoria.

Info

telefono 347.8095172

​