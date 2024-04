Brivido Cafè con retrogusto: Monica Gasparini presenta il libro “I rintocchi del male”

L’Associazione Stradafacendo si propone di dare lustro alla città di Alessandria organizzando eventi immersivi ed inclusivi, etici e virtuosi, per unire le persone, abolendo pregiudizi e separazioni. Le letture d’autore noir inserite nel programma denominato BRIVIDO CAFE’ CON RETROGUSTO, fanno la loro comparsa domani, domenica 28 aprile, alle 18.45, presso l’Enoteca Retrogusto, in via Santa Maria di Castello 7, unendo cultura, sapori e benessere per lo spirito, il corpo e la mente.

L’evento

Domenica 28 aprile ci sarà la presenza di Monica Gasparini, autrice del libro “I rintocchi del male” (2023). Presenta lo scrittore Danilo Arona.

Info: 338-3847313

Il libro

“I rintocchi del Male” è un romanzo giallo narrato in prima persona dalla protagonista femminile, Anastasia, una giovane giornalista di provincia con la passione per la cronaca nera e giudiziaria , e la convinzione che qualsiasi forma di percorso risarcitorio per le vittime e i loro familiari inizi dalla verità dei fatti.

E’ una cronista coraggiosa , con una serie di traumi legati alla morte violenta dei suoi genitori. Alla tenacia investigativa, unisce la sensibilità di percepire situazioni critiche imminenti attraverso un’apertura verso l’ignoto che si manifesta durante l’attività onirica.

Il romanzo è ambientato ad Alessandria dove, la notte di Capodanno, sono stati barbaramente uccisi il sindaco e la moglie.

Un caso isolato? Oppure ad agire è stata una mente seriale?

La trama è adrenalinica , con colpi di scena investigativi che vedono in prima linea la giovane giornalista alla ricerca spasmodica della verità che si manifesterà a Palazzo Rosso , nel cuore della vita amministrativa della città. La protagonista accompagna il lettore verso la soluzione del caso. Il romanzo è il primo di una serie letteraria formata da storie autoconclusive.

L’autrice

Monica Gasparini, nata ad Alessandria il 10 settembre 1966, abita a Cuccaro, nel Monferrato. Lavora nel settore dell’informazione dall’età di 20 anni, prima come cronista televisiva per Telecity, quindi per Primantenna, per poi passare, nel 1993, alla redazione del giornale “Il Piccolo” di Alessandria, dove attualmente è responsabile del settore Cronaca. E’ specializzata in giornalismo investigativo, con particolare inclinazione per le attività a tutela dell’ambiente.